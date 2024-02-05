"Сибур" намерен возвести в Югре около 300 км продуктопровода с умной инфраструктурой

Реализовать проект планируют к 2027 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 февраля. /ТАСС/. Газотранспортное предприятие "Сибура" - "Запсибтрансгаз" планирует ввести в эксплуатацию в Ханты-Мансийском автономном округе к 2027 году продуктопровод с умной инфраструктурой - системой обнаружения утечек и телемеханики, комплексом инженерно-технических средств охраны. Как сообщили ТАСС в отделе корпоративных коммуникаций "Сибуртюменьгаз", его общая протяженность составит около 300 км.

"Предприятие "Запсибтрансгаз" планирует к 2027 году построить продуктопровод, по которому будет идти транспортировка широкой фракции легких углеводородов [продукт переработки попутного нефтяного газа и газового конденсата]. Сейчас есть действующий продуктопровод, построенный в 1980-х годах. Поэтому, чтобы исключить риски будущих периодов, решили не ждать, когда его износ будет критичным, и на опережение решили строить новый, современный, высокотехнологичный объект", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в 2023 году завершили экспертизу проекта, в 2024 году планируют сдать 70 км объекта, которые проложат по бездорожью, болотам и удаленной местности региона.

Общая длина объекта - около 300 км, его возведение планируется завершить к 2027 году. Он пройдет в две нитки между двумя газоперерабатывающими заводами, расположенными в городах Ханты-Мансийского автономного округа Нижневартовск и Пыть-Ях. Для возведения продуктопровода привлечено порядка 400 специалистов и более 150 единиц современной техники, в том числе беспилотные летательные аппараты и вертолеты.

При этом инфраструктура трубопроводного транспорта будет умной - внедряются системы обнаружения утечек и телемеханики, а также комплекс инженерно-технических средств охраны. При реализации проекта применяется собственная продукция "Сибура", в частности специальный полиэтилен, используемый для создания наружного антикоррозионного слоя при изоляции стальных труб, и специальные заглушки из полимерной гранулы с вовлечением вторичного сырья.

О компании

"Сибур" - крупнейшая вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания России, объединяющая ряд производственных площадок в различных регионах России.

Компания реализует продукцию потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях.