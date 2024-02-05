Эксперт спрогнозировал рост экспорта кондитерских изделий из РФ в 2024 году на 5,9%

Президент Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд" Сергей Носенко заявил, что в денежном выражении показатель составит $1,87 млрд

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Экспорт кондитерских изделий из России в натуральном выражении в 2024 году может вырасти на 5,9% по сравнению с 2023 годом и составить 663,4 тыс. тонн. Такие данные приводятся в презентации, представленной президентом Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд", председателем совета директоров холдинга "Объединенные кондитеры" Сергеем Носенко на выставке продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе "Продэкспо".

В презентации указывается, что экспорт кондитерских изделий из России в 2022 году составил 591,3 тыс. тонн, в 2023 году - 626,2 тыс. тонн, прогнозное значение на 2024 год - 663,4 тыс. тонн.

В денежном выражении экспорт кондитерских изделий в 2022 году составил $1,63 млрд, в 2023 году - $1,7 млрд, прогнозное значение на 2024 год - $1,87 млрд.

Отмечается, что Россия является одиннадцатым крупнейшим экспортером шоколада в мире. В топ-20 в том числе входят такие страны, как Германия, Бельгия, Нидерланды, Польша, Малайзия, Канада, США.

Носенко также рассказал, что среднедушевое потребление кондитерских изделий в России составляет 26,3 килограмма. "Это максимально достижимый пик за весь период", - отметил он. "Поэтому есть повод, чтобы стимулировать и поддерживать готовый продукт через экспортные поставки", - добавил эксперт.