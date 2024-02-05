ООН не задействована в предложении Турции к России по возобновлению зерновой сделки

Во всемирной организации отметили, что будут внимательно следить за визитом президента РФ Владимира Путина в Турцию

ООН, 5 февраля. /ТАСС/. ООН пока не участвует в предложении по возобновлению зерновой сделки, которое рассчитывает выдвинуть президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, однако будет внимательно следить за визитом президента РФ в Турцию. Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Насколько я знаю мы не задействованы [в предложении по зерновой сделке]. Насколько мне известно, это будет двусторонняя встреча, однако мы будем пристально следить за ней", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее Эрдоган заявил, что намерен обсудить с Путиным возобновление зерновой сделки. Турецкие СМИ сообщали, что визит президента России может состояться 12 февраля, однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на прошлой неделе не стал называть точную дату поездку, при этом указав, что визит Путина в Турцию готовится. Песков добавил, что стороны во время переговоров планируют поднять несколько тем, в первую очередь двусторонние отношения, а также торгово-экономическое сотрудничество, региональную проблематику и ситуацию вокруг Украины.

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам - так и не была реализована. 10 августа украинские ВМС объявили о так называемых временных коридорах в Черном море для торговых судов, идущих в порты Одесса, Черноморск и Южный. При этом в Киеве предупредили, что на маршруте сохраняются военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны "официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях".

В ООН, которая выступала организатором сделки, отмечали, что украинские "временные коридоры" не могут заменить зерновую сделку, объем экспорта в рамках которой мог достигать 4 млн тонн продовольствия в месяц.