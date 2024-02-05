Авиарегулятор США сообщил о возвращении 94% Boeing 737 MAX 9 в эксплуатацию

По данным Федерального авиационного управления, 78 из 79 самолетов авиакомпании United Airlines и 57 из 65 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines вновь пригодны для полетов

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Почти 94% самолетов Boeing 737 MAX 9 двух американских авиакомпаний вернулись в строй после проведенных проверок, заявило Федеральное авиационное управление (ФАУ) США. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным ФАУ, 78 из 79 самолетов авиакомпании United Airlines и 57 из 65 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines были проинспектированы и вновь пригодны для полетов.

Федеральное авиационное управление 24 января отменило запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX 9, пишет Reuters.

В начале января Boeing 737 MAX 9, принадлежащий компании Alaska Airlines, вскоре после вылета совершил экстренную посадку в аэропорту Портленда (штат Орегон) из-за разгерметизации. Самолет направлялся в город Онтарио (штат Калифорния), но потерял часть фюзеляжа. После этого ФАУ распорядилось приостановить эксплуатацию лайнеров этого типа и провести их проверки.

Boeing 737 - семейство узкофюзеляжных ближне-среднемагистральных пассажирских и транспортных самолетов. Он производится корпорацией Boeing с 1967 года. Boeing 737 стал самым массовым пассажирским самолетом за всю историю пассажирского авиастроения, 13 марта 2018 года был поставлен десятитысячный самолет.