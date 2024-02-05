Суд на 60 дней приостановил работу завода комбикормов под Калугой

Решение приняли из-за загрязнения воздуха, на которое жаловались жители

КАЛУГА, 5 февраля. /ТАСС/. Суд в Калужской области принял решение на 60 дней приостановить работу завода "Агрокальций" по выпуску кормов для животных из-за загрязнения воздуха, на которое жаловались жители. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Ферзиковского района Алексей Волков.

"Принял участие в судебном заседании относительно завода по производству кормов для животных в поселке Ферзиково. Суд принял решение о приостановке деятельности предприятия на 60 дней", - написал Волков.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, жалобы от местных жителей на неприятный запах, шум и загрязнение атмосферного воздуха вблизи завода начали поступать с августа 2023 года. "Установлено несоответствие атмосферного воздуха на территории жилой застройки по содержанию загрязняющих веществ требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства", - говорится в сообщении на сайте управления.

Специалисты Роспотребнадзора по согласованию с прокуратурой региона провели внеплановую выездную проверку ООО "Агрокальций". Юридическому лицу выдали предписание устранить нарушение и составили протокол по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Ситуацию держит на контроле Минприроды Калужской области.