Во Владивостоке в 2023 году подключили к сетям водоснабжения 43 крупных объекта

ВЛАДИВОСТОК, 6 февраля. /ТАСС/. Специалисты "Примводоканала" подключили к городским сетям водоснабжения 43 крупных объекта в 2023 году. Это на 5% больше, чем в 2022 году, когда был присоединен 41 объект, сообщили ТАСС в пресс-службе "Примводоканала".

"В 2023 году к централизованным системам водоснабжения и водоотведения подключено 43 городских объекта: социально значимые и жилые дома", - уточнили в пресс-службе.

Среди крупных объектов - школы, детские сады, гостиницы, базы отдыха и многоквартирные дома. Специалисты краевого предприятия также подчеркнули, что на 2024 год во Владивостокском городском округе запланированы работы по подключению еще 40 объектов.