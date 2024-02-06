В Москве на площадке "Алабушево" ввели три корпуса для высокотехнологичных предприятий

По словам мэра Сергея Собянина, там выпускают микроэлектронику, информационные и компьютерные технологии, медоборудование и лекарства

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Первая очередь проекта строительства корпусов промышленного технопарка введена в эксплуатацию на зеленоградской площадке "Алабушево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва". Это три корпуса, где будет создано более 1 тыс. рабочих мест, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Стройка идет на площадке "Алабушево", где выпускают микроэлектронику, информационные и компьютерные технологии, медоборудование и лекарства. Сейчас введена в эксплуатацию первая очередь проекта, в которую вошли три корпуса и КПП. Там будет создано больше тысячи рабочих мест", - рассказал он в своем Telegram-канале.

Мэр отметил, что в каждом корпусе кроме производственных площадок предусмотрены офисы, столовая, медпункт и технические комнаты. Около 80% площадей уже сданы в аренду. Он уточнил, что сдача второй очереди проекта, которая даст еще около 1 тыс. рабочих мест, запланирована на осень 2026 года.

Строительство промышленного технопарка за частные средства является примером взаимовыгодного сотрудничества между городом и бизнесом. Так, Москва получает современную инфраструктуру для размещения инновационных производств, а инвестор - льготы при строительстве жилья. Предприятия же смогут получить статус резидента ОЭЗ и значительные налоговые льготы, заметил мэр.

Проект реализуется в рамках программы создания мест приложения труда.