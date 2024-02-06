Более 312 млрд рублей привлекли МСП под "зонтичные" поручительства в 2023 году

Доля инвестиционных кредитов составила 34%, отметил генеральный директор корпорации Александр Исаевич

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Свыше 312 млрд рублей кредитных средств смогли привлечь малые и средние предприятия (МСП) за счет "зонтичных" поручительств Корпорации МСП. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации МСП.

"Принципиально важно, что почти половину объема, около 153 млрд рублей, привлекли МСП из реального сектора экономики. По сравнению с показателем 2022 года прирост здесь составил 36%. Немаловажен и тот факт, что сохраняется высокая доля микробизнеса среди получателей средств под "зонтичные" поручительства. В 2023 году они составляли 76% от общего количества выданных банками кредитов", - отметил генеральный директор корпорации Александр Исаевич.

В 2023году, по его словам, изменилось соотношение по целям привлечения средств под "зонтичные" поручительства. Так, если в 2022 году доля инвестиционных кредитов составляла 25%, то в 2023 году - уже 34%.

В топ отраслей по увеличению объема средств, привлеченных под "зонтичные" поручительства в 2023 году, вошли гостиницы и общепит, административная деятельность, а также культура и спорт, транспортировка и хранение.

Среди регионов лидером по приросту объемов кредитования под поручительства Корпорации МСП стала Москва. В верхней части списка также находятся Санкт-Петербург, Московская область, Свердловская область, Республика Татарстан, Новосибирская и Самарская области.

В Топ-5 банков по объемам выданных под "зонтичные" поручительства кредитных средств в 2023 году вошли Сбербанк (99,7 млрд рублей), Альфа-банк (95,8 млрд), ВТБ (35,7 млрд), Совкомбанк (20,1 млрд) и МСП банк (19,6 млрд рублей).

"Зонтичные" поручительства - это упрощенный способ получить банковское финансирование. Механизм был запущен по поручению президента РФ Владимира Путина в 2021 году. Он реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал глава государства и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.