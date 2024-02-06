"Алроса" начнет добычу россыпного золота в Якутии

Работы будут вестись на двух участках недр Бороску-Унгуохтах и Хаптасыннах-2

ТАСС, 6 февраля. Алмазодобывающая компания "Алмазы Анабара" (входит в "Алросу") выявила и поставила на государственный баланс запасы россыпного золота на двух участках недр Бороску-Унгуохтах и Хаптасыннах-2 в Якутии, сообщила компания. Суммарные запасы составляют 786,6 кг золота.

"В период с 2019 по 2023 годы на участках проводились геологоразведочные работы с использованием технологии пневмоударного бурения, ранее не применявшейся для цели подсчета запасов россыпных месторождений золота. Результатом поисковых и оценочных работ стало открытие первых самостоятельных месторождений золота: россыпей рек Бороску-Унгуохтах и Улахан-Хаптасыннах с суммарными запасами драгоценного металла по категориям С1+С2 массой 786,6 кг", - говорится в сообщении "Алросы". Там отметили, что параметры временных разведочных кондиций и запасы золота прошли государственную экспертизу и утверждены протоколом ТКЗ Якутнедра.

В ближайшее время на россыпном месторождении Ручей Хаптассыннах геологи и горняки приступят к проведению разведочных работ и опытно-промышленной разработке россыпи, сообщили в компании. Следующим этапом станет проведение доизучения месторождения в процессе его отработки. "В этом году будем проводить подготовительные работы для планового ввода месторождения в эксплуатацию с 2025 года", - приводятся в сообщении слова заместителя главного инженера "Алмазов Анабара" Сахаяна Потапова.

В "Алросе" также уточнили, что по мере развития своей алмазной ресурсной базы компания планирует в дальнейшем существенно увеличить объемы балансовых запасов золота.

О компании

"Алроса" ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья.

Российская Федерация владеет 33,03% акций "Алросы", Якутия - 25%, администрации районов (улусов) республики, на территории которых работает компания, - 8%. В свободном обращении находится около 34% акций.