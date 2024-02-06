Reuters: спрос на чипы ИИ вынудил Huawei замедлить производство смартфонов

По информации агентства, компания стала использовать одно предприятие для производства как своих чипов Ascend AI, так и чипов Kirin

ЛОНДОН, 6 февраля. /ТАСС/. Растущий спрос на чипы искусственного интеллекта (ИИ) вынудил китайского производителя электроники Huawei замедлить производство своих премиальных смартфонов Mate 60. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По его информации, Huawei стала использовать одно предприятие для производства как своих чипов Ascend AI, так и чипов Kirin, которые используются ее конкурентом Apple. Однако это привело к тому, что теперь телефоны перестали играть для компании первостепенную роль, пишет Reuters.

Введенные США санкции подтолкнули Китай искать альтернативу зарубежным чипам. Ascend 910B считается наиболее конкурентоспособным чипом ИИ. Как отмечают источники Reuters, Huawei отдала приоритет производству чипов Ascend перед чипами Kirin и поэтому замедлила производство смартфонов Mate 60.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что американская технологическая компания Nvidia прекратила принимать заказы на новые чипы от компаний КНР из-за экспортных ограничений США. В Вашингтоне сообщили в октябре 2023 года, что последний пакет санкций для компьютерных чипов, которые используются при разработке моделей искусственного интеллекта, вступит в силу досрочно. Теперь любая компания, чьи устройства превышают контрольные показатели производительности, должна запросить экспортную лицензию у американского министерства торговли, чтобы получить разрешение на отправку своей продукции в КНР.