"Киевводоканал" предложил регулятору повысить тариф на воду для киевлян на 34%

Предлагается с 1 апреля установить тариф на водоснабжение для домохозяйств на уровне около 42,7 рубля за 1 куб. м без НДС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Частное акционерное общество "Киевводоканал" подало предложения в Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, о повышении тарифов на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета Украины со ссылкой на данные регулятора.

Так, предлагается с 1 апреля установить тариф на водоснабжение для домохозяйств на уровне 17,57 гривны за 1 куб. м без НДС (около 42,7 рубля), а на водоотведение - 16,41 гривны (около 39,8 рубля). Таким образом, пишет газета, тариф вырастет на 34,2%. В дальнейшем, летом, поставщик рассматривает увеличение стоимости указанных услуг еще на 15%.

В "Киевводоканале" отметили, что причинами роста тарифов являются уменьшение объемов централизованного водоснабжения и водоотведения, рост расходов на электроэнергию, реагенты и горюче-смазочные материалы, а также отсутствие повышения тарифов в течение трех лет.

Согласно сентябрьским данным Госстата Украины, тарифы на услуги ЖКХ для населения повысились в среднем на 13,2% с сентября 2022 года. Самый большой рост цен произошел на электроэнергию - на 70%. Уборка мусора подорожала на 9,9%, содержание и ремонт жилья - на 5,5%, услуги управления многоквартирными домами - на 2,7%, водоснабжение - на 0,8%.

В конце сентября 2023 года заместитель помощника президента США по национальной безопасности Майкл Пайл направил украинскому руководству письмо с перечнем реформ, которые Киеву необходимо провести для дальнейшего получения помощи от Америки. В частности, Украине рекомендуется провести либерализацию цен на газ и электроэнергию, расширить наблюдательные советы компаний "Укрэнерго" и "Нафтогаз". Отмечалось, что выполнить рекомендации следует в течение 18 месяцев. В свою очередь украинский министр соцполитики Оксана Жолнович сообщила, что власти страны готовы ввести механизм либерализации цен на газ и электроэнергию, фактически позволив поставщикам их повышать, согласно рекомендации Вашингтона.