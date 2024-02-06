К системе "Антифрод" подключились более 700 операторов связи

Замглавы Минцифры Александр Шойтов отметил, что системой контролируется 78% номерной емкости операторов связи

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Свыше 700 операторов связи подключились к системе блокировки звонков с подменных номеров "Антифрод", сообщил замглавы Минцифры Александр Шойтов на форуме "Цифровая экономика".

Глава Роскомнадзора Андрей Липов в октябре 2023 года называл цифру в 200 подключенных операторов, теперь же, согласно презентации Шойтова, их более 700. "Уже сейчас этой системой контролируется 78% номерной емкости операторов связи", - добавил Шойтов.

По плану Роскомнадзора, до марта к ней должны подключиться 2 464 российских оператора связи. Тогда система заработает в полном объеме.