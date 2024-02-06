Дефицит бюджета Украины в 2023 году достиг рекордного уровня свыше 20% ВВП

Он составил около 1,33 трлн гривен

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Дефицит бюджета Украины в 2023 году составил около 1,33 трлн гривен ($35,1 млрд), что равно примерно 20% ВВП страны. Соответствующие данные приводит Национальный банк Украины.

Согласно данным Нацбанка, доходы бюджета Украины в 2023 году составили 2,67 трлн гривен ($70,4 млрд), из них 425,4 млрд гривен ($11 млрд) поступило от международных партнеров Киева. расходы бюджета составили 4 трлн гривен ($105,5 млрд). Таким образом, дефицит бюджета Украины в 2023 году составил 1,33 трлн гривен или $35,1 млрд, в процентном выражении - 33,3%.

В 2022 году дефицит бюджета Украины составлял 911 млрд гривен. Таким образом, дефицит бюджета в 2023 году в гривневом выражении вырос на 46% по сравнению с 2022 годом.

С учетом того, что, по оценкам Нацбанка Украины, ВВП страны в 2023 году составляет около $171,2 млрд, то дефицит бюджета в отношении к ВВП составляет около 20,5%. В 2022 году дефицит бюджета Украины в отношении к ВВП составлял около 16%.