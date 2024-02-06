Суд Петербурга поддержал ФАС в запрете принудительной рассылки рекламы "Мегафона"

С жалобой на рекламу оператора в ведомство ранее обратился местный житель

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. ПАО "Мегафон" не удалось отменить решение городского управления Федеральной антимонопольной службы, согласно которому мобильному оператору было предписано прекратить рекламу своих услуг отказавшемуся от нее местному жителю. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал мобильному оператору в иске, сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского УФАС.

"В действиях оператора комиссия признала нарушение части 1 статьи 18 Закона о рекламе. ПАО "Мегафон" было выдано предписание о прекращении нарушения. Оператор с решением не согласился и обратился в суд. Между тем Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области согласился с доводами управления и в удовлетворении требований оператору полностью отказал", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что изначально с жалобой на рекламу ПАО "Мегафон" в УФАС обратился местный житель. В ходе рассмотрения дела комиссия установила, что заявитель после получения первого сообщения обратился в офис оператора с заявлением об отказе на получение рекламы, однако "Мегафон" все равно продолжил направлять рекламу и прекращать рассылку добровольно отказался. Результатом и стало решение ведомства о признании рекламы ненадлежащей, которое мобильный оператор попытался оспорить в судебном порядке.