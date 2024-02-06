В "Технопарке" разработали промышленный экзоскелет с высокой грузоподъемностью

По информации пресс-службы группы, работники смогут поднимать, переносить и удерживать предметы весом до 60 кг

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Специалисты TEN group (входит в контур компаний группы "Техноспарк") создали промышленный экзоскелет, который обладает одним из самых высоких показателей грузоподъемности среди всех подобных разработок в России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Техноспарк".

По информации пресс-службы, работники смогут поднимать, переносить и удерживать предметы весом до 60 кг, это самый высокий показатель грузоподъемности в России. Промышленные экзоскелеты могут быть использованы на тех предприятиях, где невозможно полностью отказаться от ручного производства, например на промышленных предприятиях, а также в сферах строительства и в службах ремонта техники для перемещения тяжелых валов и агрегатов.

"Устройства не просто усиливают возможности человека, но и помогают не переутомляться, фиксируют правильное положение тела, чтобы избежать перегрузки, растяжений и других травм. С помощью конструктивно-технологического решения инженеров оператор экзоскелета практически не чувствует массы ноши. Груз удерживает специальная лебедка, что исключает мышечные нагрузки прямого действия на мышцы спины, плеч, бедер, икроножных мышц", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора TEN group Юрия Бочарова, при производстве экзоскелета будут использоваться в основном отечественные детали.