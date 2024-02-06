Посол РФ в Ливии заявил о работе над привлечением российской продукции халяль в страну

Айдар Аганин отметил, что российский экспорт в области продовольствия "требует соответствующей сертификации"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Россия проводит работу над привлечением своей продукции халяль в Ливию, пользующейся большим спросом у ливийцев. Об этом заявил посол РФ в Ливии Айдар Аганин.

"Российская продукция стабильно поступает на местный рынок. Проводится работа по ее привлечению в Ливию, поскольку мусульманские традиции весьма сильны в этой стране, именно продукция халяль наиболее востребована у ливийцев", - сказал он на сессии "Развитие индустрии "Халяль" - вопрос государственной важности" в рамках XIV Международного конгресса "Халяль".

Дипломат в этой связи добавил, что российский экспорт в области продовольствия "требует соответствующей сертификации". "Сертификации компетентных органов, имеющих полномочия от авторитетной духовной мусульманской организации", - пояснил он.

"Хотел бы также отметить, что сертификация халяль является своеобразным драйвером продвижения всей нашей агропродукции на рынке мусульманских стран", - заключил посол.