Минфин ждет определения "трудной" нефти, чтобы обсудить изменение ее налогового режима

Как отметил ранее руководитель Роснедр Евгений Петров, почти 60% от общего объема запасов нефти в России приходится на трудноизвлекаемые запасы

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Министерство финансов ждет от Минприроды и Минэнерго более четкого определения трудноизвлекаемых запасов нефти (ТРИЗ), чтобы обсудить возможность изменения налогового режима для этой категории запасов и включения их в перечень НДД. Об этом во время выступления в Совете Федерации заявил директор департамента анализа эффективности преференциальных налоговых режимов Минфина Денис Борисов.

"Мы очень ждем, что Минприроды, Минэнерго совместно с нефтяными компаниями найдут некий консенсус и выработают единое определение ТРИЗов. Будет гораздо проще вести диалог, в том числе о необходимости их перевода на НДД", - сказал он.

Руководитель Роснедр Евгений Петров отмечал, что почти 60% от общего объема запасов нефти в России приходится на трудноизвлекаемые запасы. По его словам, основные ТРИЗ, или 26% от всех их запасов, обладают очень низкой проницаемостью. При этом изученность трудноизвлекаемых запасов в России очень низкая: в структуре ТРИЗ около 52% запасов относятся к промышленным категориям B2 и C2.

В России действует постановление правительства РФ, определяющее виды трудноизвлекаемых запасов полезных ископаемых. Так, в Западной-Сибирской провинции к таким запасам относятся абалакские, баженовские и ачимовские отложения.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что доля добычи трудноизвлекаемых запасов нефти в России может увеличиться с нынешних 30% до 70% к 2050 году. По его словам, правительство РФ не исключает введения дополнительных льгот для трудноизвлекаемых запасов. Необходимо создавать условия, чтобы обеспечить сохранение объемов добычи в соответствии с планами.