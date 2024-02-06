Мишустин: исполнение стратегических инициатив поможет сохранить динамику развития страны

Премьер-министр поставил задачу добиться полного достижения намеченных показателей национальных целей развития

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поставил задачу добиться полного достижения намеченных показателей национальных целей развития. По его словам, только так можно сохранить динамику развития страны.

"Необходимо добиваться полного достижения всех намеченных показателей. Это нужно для сохранения динамики развития государства, для подготовки ответов на многие вызовы, которые сегодня стоят перед страной и вообще перед мировой экономикой в целом", - сказал премьер, выступая на стратегической сессии "Реализация социально-экономического развития: цифровая трансформация + строительство".