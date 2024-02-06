"Фосагро" в 2023 году нарастила производство на 1,9%

Производство фосфорных удобрений выросло на 2%

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. "Фосагро" в 2023 году нарастила выпуск агрохимической продукции на 1,9%, до рекордных 11,3 млн тонн, минеральных удобрений - на 2,1%, до 10,99 млн тонн, сообщила компания со ссылкой на гендиректора Михаила Рыбникова.

Производство фосфорных удобрений выросло на 2%, до 8,4 млн тонн, азотных удобрений - на 2,3%, до 2,6 млн тонн. Основной прирост пришелся на увеличение производства диаммонийфосфата и моноаммонийфосфата (DAP/MAP) на 8,4% - до более чем 4,5 млн тонн, аммиачной селитры на 4,4% - до 723 тыс. тонн и карбамида на 1,6% - до 1,7 млн тонн.

За 12 месяцев 2023 года производство основных сырьевых ресурсов выросло на 2,1% к уровню предыдущего года в основном благодаря росту выпуска фосфорной и серной кислот на 4,6% и 2,5%, соответственно.

"По итогам 2023 года выпуск товарной продукции химическими предприятиями достиг рекордного значения в 11,3 млн тонн, в том числе производство минеральных удобрений, кормовых и технических фосфатов превысило 11 млн тонн", - отметил Рыбников.

Он также добавил, что производство серной кислоты за год выросло на 2,5%, по сравнению с предыдущим годом, и составило более 8,1 млн тонн. Прирост производства связан с ростом эффективности эксплуатации установки по производству серной кислоты в Череповце и вводом нового производства серной кислоты в Балакове в конце 2023 года, объяснил Рыбников. "В январе 2024 года компания сохраняет набранные высокие темпы производства фосфорной кислоты уже опережая плановые показатели более чем на 2%", - добавил генеральный директор "Фосагро".

О компании

"Фосагро" - один из крупнейших мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Экономическими бенефициарами 43,66% компании являются члены семьи Гурьевых. Помимо этого, 4,82% акций напрямую принадлежат Евгении Гурьевой и еще 20,6% - жене ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко - Татьяне Литвиненко, получившей пакет от мужа в мае 2022 года.