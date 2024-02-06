Министерства обсуждают налоговое стимулирование применения методов увеличения нефтеотдачи

Замдиректора департамента нефтегазового комплекса Роман Кабаков отметил, что в рассмотрении вопроса участвуют Минфин и Минприроды

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Профильные ведомства рассматривают возможность налогового стимулирования применения методов повышения нефтеотдачи для роста добычи трудноизвлекаемой нефти. Об этом сообщил замдиректора департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Роман Кабаков на круглом столе в Совете Федерации.

"Учитывая, что немалую часть добычи составляют высоковыработанные, высокообводненные месторождения, на которых в принципе проекты нового бурения было бы не совсем целесообразно реализовывать, мы видим вторым перспективным направлением, наиболее эффективным для поддержания добычи на таких месторождениях, необходимость применения методов повышения нефтеотдачи. В настоящий момент совместно с компаниями отрасли, Минфином и Минприроды проводим анализ возможных механизмов стимулирования развития применения технологий методов увеличения нефтеотдачи с доказанной эффективностью", - сказал он.

"Надеемся точно так же, как удалось в 2023 году, договориться по стимулированию вязких, сверхвязких нефтей, достичь результатов в обозримом будущем и попробовать это закрепить нормативно - дополнительные меры стимулирования добычи именно за счет применения МУНов (методов увеличения нефтеотдачи - прим. ТАСС)", - добавил Кабаков.

Минэнерго также считает необходимым продолжать расширять применение механизма налога на дополнительный доход для нефтяников, добавил он. Кабаков напомнил, что в прошлом году власти РФ распространили этот налоговый режим на вязкую и сверхвязкую нефть, соответствующие поправки в Налоговый кодекс вступили в силу с 2024 года. "Где мы видим перспективу дальнейшего развития и стимулирования технологий освоения трудноизвлекаемых запасов: во-первых, мы считаем, что нужно продолжать совершенствовать налоговую систему, и в этом видим необходимость расширения периметра НДД", - сказал он.