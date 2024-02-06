В РАПУ заявили, что 75% экспорта удобрений в 2023 году пришлось на дружественные страны

В Российской ассоциации производителей удобрений отметили, что новыми приоритетными экспортными направлениями выступают страны Глобального Юга, в частности, Индия и Бразилия

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Три четверти экспорта российских удобрений по итогам 2023 года пришлось на долю дружественных России страны, сообщила Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ).

"По итогам прошлого года 75% экспорта удобрений пришлось на дружественные страны. Новыми приоритетными экспортными направлениями выступают страны Глобального Юга, в частности, Индия и Бразилия. Перспективными рынками, безусловно, выступают страны Африки, где доля российской продукции составляет 10%", - приводятся в сообщении слова главы РАПУ Андрея Гурьева.

Российские производители минеральных удобрений в 2023 году увеличили их производство на 9% - до 59,3 млн тонн в физическом весе, сказал Гурьев со ссылкой на данные Росстата. По его словам, в ближайшие пять лет экспорт удобрений РФ может вырасти до 70 млн тонн.

При этом российские аграрии увеличили потребление удобрений за последнее десятилетие в 2,5 раза и сейчас приобрели более 20% от годовой потребности на 2024 год.