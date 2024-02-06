Поставки бензина на рынок РФ в январе выросли на 7%, дизеля - на 17%

Вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что в 2023 году ситуация на внутреннем рынке топлива была стабильной, несмотря на колебания цен в августе и сентябре на бирже

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ приняло все необходимые меры для стабильного обеспечения топливом внутреннего рынка после внеплановой остановки на ремонты двух нефтеперерабатывающих заводов: поставки бензинов в январе выросли на 7%, дизеля - на 17%. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая в Совете Федерации.

"Особенностью ситуации этого года является то, что в январе встали на внеплановый ремонт два нефтеперерабатывающих завода, один из них Нижегородский НПЗ. Мы, безусловно, оперативно на это реагируем на эту ситуацию. <...> Предприняты все необходимые меры, чтобы внутренний рынок не ощутил вот этого внепланового ремонта. Приняты меры по увеличению объемов производства бензинов и по снижению экспорта нефтепродуктов на те объемы, которые позволили нам увеличить объемы поставок на внутренний рынок в январе по бензинам - на 7%, по дизелю - на 17%", - сказал он.

Новак отметил, что в 2023 году ситуация на внутреннем рынке топлива была стабильной, несмотря на колебания цен в августе и сентябре на бирже. "В этом году мы наблюдаем стабильную ситуацию с 1 января и даже в рознице незначительное снижение, в пределах погрешности - на 0,4%", - добавил он.

По итогам 2023 года производство бензинов в России выросло на 3,1%, до 43,9 млн тонн, дизтоплива - на 3,5%, до 88,1 млн тонн.

В новость внесена правка (16:38 мск) - передается с исправлением показателя поставок дизеля.