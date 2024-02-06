Количество авиаинцидентов в РФ в 2023 году снизилось на четверть к 2021 году

Глава Росавиации Дмитрий Ядров отметил, что ситуацию с безопасностью полетов в России "раздувают" зарубежные СМИ

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Количество авиационных инцидентов в России в 2023 году снизилось на 25% по сравнению с досанкционным 2021 годом. Об этом заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров в ходе Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации.

"Год уже закончен, можно подвести итоги коммерческой эксплуатации самолетов более 5,7 тыс. кг - не произошло ни одной авиационной катастрофы, и это говорит о текущем уровне безопастности полетов, - отметил Ядров. - Количество авиационных инцидентов снизилось на 25% по отношению к 2021 году".

Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев заявлял, что за безопасность полетов оснований беспокоиться нет.

По словам Ядрова, ситуацию с безопасностью полетов в РФ "раздувают" зарубежные СМИ. "Зарубежные [СМИ] публикуют статистику о безопасности полетов, которая не основана абсолютно ни на каких показателях. Авиационные власти стран, издания которых публикуют эти данные, в 2022 году предрекали гибель российской гражданской авиации. Но этого не случилось. И теперь им нужно каким-то образом сверять нашу статистику", - подчеркнул глава Росавиации.