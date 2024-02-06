Ангола и De Beers подписали соглашение о расширении сотрудничества

Ангола "продолжает подавать пример как страна, которая за счет реформ повышает прозрачность бизнеса, берет на вооружение передовые практики и создает благоприятные условия для инвестиций и деловой активности", отметил глава De Beers Эл Кук

ПРЕТОРИЯ, 6 февраля. /ТАСС/. Ангола и один из крупнейших в мире производителей алмазов компания De Beers подписали соглашение о расширении сотрудничества в области разведки и переработки алмазов. Об этом объявлено на проходящей в Кейптауне международной конференции по инвестициям в горнодобывающую промышленность Африки.

"Мы считаем, что сделан значительный шаг вперед в нашем сотрудничестве, - заявил на состоявшейся на полях конференции церемонии подписания документов глава De Beers Эл Кук. - Ангола продолжает подавать пример как страна, которая за счет реформ повышает прозрачность бизнеса, берет на вооружение передовые практики и создает благоприятные условия для инвестиций и деловой активности".

В свою очередь глава отдела планирования ангольской государственной компании по торговле алмазами Sodiam Сенджи Диас отметил, что "с расширением сотрудничества с De Beers мы увеличим производство необработанных алмазов". "А с наличием большего количества необработанных алмазов мы сможем создать в Анголе больше заводов и больше перерабатывающих мощностей", - подчеркнул Диас.

Согласно презентации, сделанной на конференции представителями Sodiam, сейчас Ангола ежегодно добывает около 9 млн каратов алмазов. В текущем году этот уровень должен быть увеличен до 14 млн. Действующий закон требует, чтобы до 20% добываемый в Анголе алмазов продавались действующим в стране гранильным предприятиям и компаниям. В ближайшие три года ангольские власти намерены построить в стране 19 гранильных заводов.

Весной 2022 года правительство Анголы подписало инвестиционное соглашение De Beers о разведке и добыче алмазов на северо-востоке африканской страны. Нынешние соглашения расширяют сотрудничество между сторонами.

De Beers входит в состав горнодобывающей корпорации Anglo American, которая владеет 85% ее акций.