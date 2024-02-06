Рынок акций РФ закрылся с разнонаправленной динамикой движения индексов

По итогам дня индекс Мосбиржи вырос до 3 237,78 пункта, РТС снизился до 1 119,01 пункта

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций торговался в основном в слабо положительном ключе. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,36%, до 3 237,78 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,42%, до 1 119,01 пункта. Курс юаня поднялся на 0,098%, до 12,64 рубля, доллар - на 0,64%, до 91,22 рубля, евро - на 0,95%, до 97,99 рубля.

Цены на нефть продвинулись выше отметки $78 за баррель Brent, однако восстановление котировок неустойчиво. "Сырьевые котировки сдерживаются укреплением глобального доллара - индекс DXY вышел к 104,5 пункта после публикации неожиданно сильного отчета по рынку труда в январе", - сказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Внешнерыночный фон улучшился, мощное восстановление показали китайские биржевые индексы, в плюсе торговалась и Европа.

Рынок акций

Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции строительной группы "ПИК" (+4%) в связи с прогнозами относительно возможного адресного продления программы ипотеки с господдержкой после 1 июля 2024 года, предположила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения оказались акции "Северстали" (-1,4%) - вероятно потому, что вышедшие на прошлой неделе новости о рекомендации совета директоров компании по дивидендам уже отыграны.

Прогноз на 7 февраля

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 7 февраля - 3 150 - 3 250 пунктов, по курсу рубля к доллару - 88,5-91,5 рубля. Во Freedom Finance Global ожидают, что 7 февраля индекс Мосбиржи может по-прежнему остаться в коридоре 3 200 - 3 300 пунктов, пара доллар/рубль покажет динамику в диапазоне 90-92 рублей, евро/рубль - в коридоре 97-99 рублей, пара юань/рубль - в коридоре 12,3-12,8 рубля.

В США в середине недели будут опубликованы данные по торговому балансу, квартальные финансовые результаты представят Alibaba Group, Walt Disney, Uber Tech, PayPal. На Московской бирже ожидается старт торгов акциями компании "Делимобиль".