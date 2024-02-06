Минэнерго США понизило прогноз цены Brent в 2024 году до $82,42

В 2025 году цена Brent ожидается на уровне $79,48 за баррель

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Минэнерго США незначительно понизило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2024 году - до $82,42 с $82,49 за баррель, говорится в отчете Управления энергетической информации министерства.

В 2025 году цена Brent ожидается на уровне $79,48 за баррель (предыдущий прогноз - $79 за баррель)

Спотовые цены на нефть Brent в январе выросли на $2 за баррель и в среднем составили около $80 за баррель из-за неопределенности с поставками нефти на фоне нападений на суда в Красном море, отмечает министерство. Это первый рост цен на нефть с сентября 2023 года.

Минэнерго США ждет роста цен на нефть в ближайшие месяцы, однако во втором квартале рассчитывает на давление на цены в связи с ростом мировых запасов и их снижение. "Однако риски нарушения поставок на Ближнем Востоке сохраняются, в связи с чем существует вероятность, что цены на нефть превысят наш прогноз", - говорится в отчете.

Сокращение добычи ОПЕК+ приведет к сокращению мировых запасов нефти в феврале - марте, отмечает министерство. "После периода относительно сбалансированного рынка до конца 2024 года мы прогнозируем постепенный возврат рынка к умеренному накоплению запасов в 2025 году на фоне замедления спроса на нефть, которое окажется сильнее роста добычи", - указывается в отчете.