Оператор грузоперевозок по линии "Усть-Луга -Балтийск" не исключил задержек из-за непогоды

В начале февраля 2024 года в Балтийском море прогнозируется штормовая погода

КАЛИНИНГРАД, 6 февраля. /ТАСС/. Компания "Оборонлогистика", осуществляющая поставки грузов в Калининград на паромной линии "Усть-Луга - Балтийск" и контейнерной линии "Санкт-Петербург - Калининград", предупредила о возможных задержках рейсов в феврале из-за штормовой погоды в море и сложной ледовой обстановки в районе портов на Балтике. Информация размещена в официальном Telegram-канале компании.

"В начале февраля 2024 года в Балтийском море прогнозируется штормовая погода, а в районе портов "Санкт-Петербург" и "Усть-Луга" тяжелая ледовая обстановка, возможны задержки рейсов и грузовых операций", - говорится в сообщении.

По данным компании, период ледокольной проводки судов в портах в эту навигацию стартовал уже в декабре. Для этого привлечены 12 ледоколов ФГУП "Росморпорт". Железнодорожные паромы, работающие на линии "Усть-Луга - Балтийск", имеют высокий ледовый класс, который позволяет им осуществлять самостоятельное плавание без ледокольной проводки. Сухогрузы "Спарта", "Спарта II" и "Пижма", работающие на контейнерной линии "Санкт-Петербург - Калининград", также имеют ледовый класс, но в акватории Большого порта Санкт-Петербург следуют в сопровождении ледоколов, отмечается в сообщении компании.

В январе на линии "Усть-Луга - Балтийск" работали три железнодорожных парома "Оборонлогистики" - "Балтийск", "Маршал Рокоссовский" и "Генерал Черняховский". По данным компании, за месяц они перевезли туда и обратно 90 тыс. тонн грузов, в том числе около 2 тыс. вагонов и 1, 5 тыс. единиц накатной техники. Основную номенклатуру грузов составили горюче-смазочные и строительные материалы, удобрения, а также продукты питания. На контейнерной линии "Санкт-Петербург - Калининград" сухогрузы компании "Спарта", "Спарта II" и сухогруз "Пижма" перевезли порядка 30 тыс. тонн грузов, в том числе 1 692 контейнера на 24 427 тонн, 196 единиц накатной техники(5 255 тонн) и 244 тонны генерального груза.

Морские перевозки

Калининградская область отделена от основной территории РФ границами стран Евросоюза. Санкции ЕС ограничивают сухопутный транзит ряда товаров в регион. По железной дороге попавшие в санкционные списки грузы можно перевозить только по установленным Евросоюзом квотам, а на грузовиках такие товары запрещены к транспортировке. Альтернативой проезду по суше является переправа грузов в регион через нейтральные воды Балтийского моря.

На долю морского транспорта к концу 2023 года приходилось порядка 40% от общего грузооборота области. На морских линиях между Усть-Лугой (Ленинградская область) и Балтийском (Калининградская область) и Санкт-Петербургом и Калининградом курсируют 25 судов.