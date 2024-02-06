Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти на 2024 год после рекордного декабря

Министерство ожидает на уровне 13,1 млн б/с

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Добыча нефти в США в декабре достигла рекордного уровня в 13,3 млн баррелей в сутки (б/ с), говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) министерства. При этом министерство понизило прогноз суточной добычи нефти в стране в 2024 году на 110 тыс. б/с - до 13,1 млн б/с с 13,21 млн б/с.

"По нашим оценкам, добыча нефти в США в декабре достигла исторического максимума в более чем 13,3 млн б/с. Тем не менее в январе она снизилась до 12,6 млн б/с на фоне приостановок работ из-за холодной погоды", - указывается в отчете.

Минэнерго прогнозирует, что в феврале добыча вернется к уровню около 13,3 млн б/с, однако затем будет снижаться до середины 2024 года и не превысит декабрьский рекорд до февраля 2025 года.

Ожидаемые объемы добычи нефти в стране в 2025 году повышены на 50 тыс. б/с - до 13,49 млн б/с.