В Карачаево-Черкесии заложат интенсивные яблоневые сады на 100 га в 2024 году

В республике с 2019 года также действует программа по закладке мини-садов

ЧЕРКЕССК, 6 февраля. /ТАСС/. Закладка яблоневых садов интенсивного типа на площади 100 га запланирована в Карачаево-Черкесии (КЧР) в 2024 году. В прошлом году в регионе заложили более 70 га садов, сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства региона.

"В текущем году планируется заложить яблоневые сады интенсивного типа на площади 100 га. В 2023 году в рамках реализации инвестпроектов, включенных в модель социально-экономического развития Карачаево-Черкесии, была произведена закладка многолетних насаждений на более 70 га. Урожай яблок прошлом году составил 21,2 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что регион совершил большой рывок в области садоводства. За последние пять лет аграрии заложили свыше 1 тыс. га плодовых садов интенсивного типа и 102 га орехоплодных насаждений. К 2030 году республика планирует вдвое увеличить площадь промышленных садов - до 2 тыс. га. На сегодня большинство крупных садов КЧР - яблоневые, в 2018 году в республике посадили первый в России грушевый сад.

"Темпы и объемы развития садоводства позволят региону полностью обеспечить потребности населения качественными фруктами и минимизировать долю импорта", - цитирует пресс-служба главу КЧР Рашида Темрезова.

В республике с 2019 года также действует программа по закладке мини-садов. В рамках ее реализации поддержку получили 14 сельскохозяйственных потребительских и перерабатывающих кооперативов, в составе которых 405 личных подворий.