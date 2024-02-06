Карачаево-Черкесия стала лидером России по производству минеральной воды в 2023 году

За этот период в республике произвели 531 млн л

ЧЕРКЕССК, 6 февраля./ТАСС/. Производство минеральной воды в Карачаево-Черкесии в 2023 году увеличилось до 531 млн л. Это на 194 млн л больше, чем в 2022 году, сообщил глава республики Рашид Темрезов.

"Согласно данным государственной системы маркировки "Честный знак", наша республика заняла первое место среди всех субъектов Российской Федерации по производству минеральной воды за 2023 год. Всего за этот период в КЧР произвели 531 млн литров минеральной воды, что на 194 млн литров больше, чем в 2022 году", - написал Темрезов в Telegram-канале.

Положительная динамика в регионе зафиксирована по производству воды всех типов. "С марта 2023 года в Карачаево-Черкесии, по данным "Честного знака", произвели 689 млн л воды всех видов, что на 26,5% выше, чем в аналогичном периоде 2022 года. По этому показателю мы занимаем третье место по России и первое в СКФО", - отметил глава КЧР.

Всего в 2023 году регион произвел 802 млн л воды.