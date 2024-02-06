Москва выставит на торги земельный участок для строительства паркинга в районе Северный

Площадь объекта составляет 1,93 га

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Земельный участок в столичном районе Северный для строительства и эксплуатации паркинга площадью почти 57 тыс. кв. м планируется выставить на аукцион в первом квартале 2024 года. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества (ДГИ) Максим Гаман.

"В ближайшее время на аукцион по аренде будет выставлен земельный участок площадью 1,93 га в районе Северный для строительства и эксплуатации паркинга. В нем также предлагается разместить предприятия по обслуживанию автомобилей, офисы, объекты культурно-досугового назначения или спортивные залы. Срок аренды участка - 10 лет и 8 месяцев. Из них 42 месяца отводится на получение разрешения на строительство, 43 месяца - на проведение работ нулевого цикла, которые включают устройство котлована, фундамента, стен и перекрытий подземной части здания", - сказал Гаман, слова которого привела пресс-служба ДГИ.

Отмечается, что участок расположен по адресу: Дмитровское шоссе, земельный участок 169Г. Рядом с ним находятся жилые кварталы с многоэтажной застройкой.

Как добавила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, на участке планируется построить восьмиэтажный гаражный комплекс с автомойкой и магазином. "В высоту можно построить объект от шести до восьми этажей. Общая площадь здания составит 56,7 тыс. кв. м, в том числе площадь самих гаражей - не менее 40 тыс. кв. м", - уточнила она.

Информация об объектах городской собственности, выставленных на торги, публикуется на инвестиционном портале Москвы. Там же можно ознакомиться с документацией, изучить правила проведения аукционов и подать заявку на осмотр объекта.