СМИ: Чехия проанализирует возможные выгоды принятия евро

Аспекты возможного принятия валюты должны сначала проанализировать ведущие экономисты и финансисты, передает новостной портал denikn.cz

ПРАГА, 7 февраля. /ТАСС/. Правительство Чехии проанализирует возможные выгоды перехода республики на евро. Об этом со ссылкой на премьер-министра страны Петра Фиалу сообщил новостной портал denikn.cz.

Аспекты возможного принятия евро, согласно порталу, должны сначала проанализировать ведущие чешские экономисты и финансисты. Одновременно правительственными экспертами будут рассмотрены шаги, которые предстоит предпринять в законодательной сфере в случае реализации процесса перехода на расчеты в евро. Их отчеты кабмин ожидает получить до октября. После их изучения и последующего анализа итогов экономической деятельности страны за 2024 год власти, по словам Фиалы, примут решение о целесообразности отказа от чешской кроны.

Портал также сообщил о состоявшемся во вторник вечером совещании лидеров партий чешской правительственной коалиции, созванном в связи с объявленным 5 февраля решением министра по европейским делам республики Мартина Дворжака о создании в структуре ведомства поста уполномоченного по принятию евро. После завершения коалиционной встречи стало известно, что он отказался от этой инициативы.

О необходимости начать осуществлять шаги в направлении перевода Чехии в расчеты на единую европейскую валюту заявил недавно президент страны Петр Павел. Четыре из пяти партий действующей правительственной коалиции республики поддерживают эту инициативу. Между тем, согласно чешским СМИ, крупнейшая сила коалиции - возглавляемая Фиалой Гражданская демократическая партия - относится к ней сдержанно, указывая на необходимость сохранения чешской кроны.

В Чехии до 2017 года существовал пост национального координатора по принятию евро. Последним чиновником, занимавшим его, был Олдржих Дэдек. Решение Дворжака назначить уполномоченного по принятию евро вызвало негативную реакцию в правительственной коалиции. Он действовал, как проинформировал ранее новостной портал idnes.cz, без консультаций с другими членами кабмина.

В связи с этим чешские СМИ прогнозируют, что отказ от национальной валюты вряд ли произойдет до конца 2025 года, когда в Чехии должны состояться очередные парламентские выборы.