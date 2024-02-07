Филиппины получат первые элементы ракетного комплекса BrahMos в течение двух месяцев

Ранее страна стала первым иностранным покупателем индийско-российских сверхзвуковых ракет наземного базирования

ЭР-РИЯД, 7 февраля. /ТАСС/. Филиппины получат первые элементы ракетного комплекса BrahMos в течение ближайших двух месяцев, идет подготовка мест их базирования, сообщил ТАСС директор по экспорту компании "Брамос" Правин Патхак на оборонной выставке World Defense Show.

Ранее Филиппины стали первым иностранным покупателем индийско-российских сверхзвуковых ракет наземного базирования BrahMos. Поставка первых компонентов заказа планировалась на конец декабря 2023 года.

"Там были сложности с подготовкой мест базирования ракет из-за сильных муссонов, их строительство немного сдвинулось, ожидаем завершить это в течение двух месяцев. Как только завершим, будет осуществлена отгрузка", - отметил Патхак.

По его словам, филиппинская сторона приезжала в Индию, убедилась в технической готовности оборудования. "Подписали приемку того оборудования, которое должно было быть поставлено к этому моменту. Оно готово к отправке", - уточнил директор по экспорту компании "Брамос".