"Автоваз" возобновил выпуск Lada Vesta с двумя подушками безопасности

В компании отметили, что после завершения испытаний и калибровок, подушки безопасности вернут на модель Granta для водителей до конца февраля, а для переднего пассажира - в марте

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. "Автоваз" возобновил производство Lada Vesta, оснащенных двумя подушками безопасности, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

"Автоваз", лидер российского рынка и крупнейший отечественный производитель легковых автомобилей, завершил переход на надежного альтернативного поставщика подушек безопасности для Lada Vesta и Lada Granta. С 7 февраля 2024 года все Lada Vesta, сходящие с конвейера "Автоваза", оснащаются двумя подушками безопасности", - отмечается в сообщении.

До конца февраля, после завершения необходимых испытаний и калибровок, автопроизводитель также вернет подушку безопасности на модель Granta для водителя, а для переднего пассажира - в марте.

"Еще одним достижением стал переход на надежного поставщика подушек безопасности, который был проведен в рекордные сроки. Процесс, который обычно занимает не менее одного года, был закончен буквально за 3 месяца, в том числе полностью проведены все необходимые испытания, виртуальные и реальные краш-тесты, найдены верные калибровки", - подчеркнул глава "Автоваза" Максим Соколов, слова которого приводятся в сообщении.

Он также добавил, что в марте начнется производство модели Vesta с обновленным двигателем Lada 1.8 Evo и автоматической трансмиссией, а в III квартале 2024 года планируется возвращение на Vesta системы ESP. "К концу года рассчитываем оснастить Granta системами климат- и круиз-контроля, обновить материалы отделки интерьера. Но, пожалуй, самым важным станет повышение безопасности автомобилей легендарного семейства Niva - в активной фазе идут испытания и работы по оснащению моделей Legend и Travel подушками безопасности", - добавил Соколов.

В компании напомнили, что сбои с поставками подушек безопасности возникли в середине осени 2023 года, когда поставщик "Автоваза" отказался отгружать продукцию в связи с наложенными на автопроизводителя санкциями. При этом компания накопила достаточный запас этих компонентов, что помогло закрыть потребности производства практически до конца прошлого года.

"Для сохранения ритмичности производства, занятости персонала и загрузки поставщиков компонентов, "Автоваз" в конце 2023 и начале 2024 годов выпустил отграниченную партию более доступных Vesta и Granta. Данные автомобили полностью соответствуют действующим в России техническим регламентам в области безопасности и успешно находят своих покупателей", - заключили в компании.