Fortum ожидает суд по вопросу передачи активов в РФ во внешнее управление в начале года

Компания расценивает действия России как "грубое нарушение международных договоров о защите инвестиций"

ХЕЛЬСИНКИ, 7 февраля. /ТАСС/. Финская энергетическая компания Fortum ожидает, что судебное разбирательство по вопросу передачи ее российских активов во внешнее управление начнется в начале 2024 года. Об этом говорится в финансовом отчете компании.

Она отметила, что расценивает действия России как "грубое нарушение международных договоров о защите инвестиций". "Мы направили в Россию уведомления о споре, а последующее арбитражное разбирательство, как ожидается, будет начато в начале 2024 года", - говорится в отчетности.

Ранее ожидалось, что суд начнется в конце 2023 года.

О введении временного управления

Президент России Владимир Путин 25 апреля 2023 года подписал указ, согласно которому 83,73% акций "Юнипро", принадлежащих германскому концерну Uniper, и 98,23% акций "Фортума", которыми владеет финская группа Fortum, передаются во временное управление Росимуществу. Мера принята в ответ на недружественные действия государств в отношении РФ. Позднее советы директоров "Юнипро" и "Фортума" по требованию Росимущества переизбрали генеральных директоров энергокомпаний.

Компания заявляла, что введение временного управления акциями нарушает международные права и права Fortum как иностранного инвестора. Энергоконцерн готовился принять все необходимые меры для защиты прав собственности в рамках международного законодательства.