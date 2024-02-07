Акции "Делимобиля" на Мосбирже торгуются выше цены размещения

Цена размещения акций каршерингового сервиса в рамках первичного публичного размещения составила 265 рубля за бумагу

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Стоимость акций каршерингового сервиса "Делимобиль" после старта торгов на Московской бирже достигала 317 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:14 мск.

По данным на 11:10 мск, в первую минуту торгов стоимость акций компании росла до 300 рублей за бумагу. К 11:35 мск стоимость акций замедлила рост и бумаги торговались на уровне 291,65 рубля.

Цена размещения акций "Делимобиль" в рамках первичного публичного размещения (IPO) составила 265 рубля за бумагу.

Общий размер IPO составил 4,2 млрд рублей, включая стабилизационный пакет, доля акций в свободном обращении (free-float) составила 9% от размера акционерного капитала компании после его увеличения в результате сделки. Рыночная капитализация компании по итогам IPO составит 46,6 млрд рублей.

ООО "Делимобиль Холдинг", которому до проведения IPO принадлежало 100% компании, не продавал находящиеся в его распоряжении акции и после IPO сохранил контроль. Также компания приняла на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций на период 180 дней с даты начала торгов. В рамках предложения был структурирован механизм стабилизации размером до 15% от размера IPO, который будет действовать в течение 30 календарных дней после начала торгов.

"Делимобиль" - первый каршеринговый сервис, вышедший на Мосбиржу.