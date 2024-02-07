Шохин: более трети компаний РФ намерены реализовать крупные инвестпроекты в 2024 году

Президент РСПП отметил, что 35% компаний в 2023 году реализовывали большие инвестиционные проекты

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Примерно 35% российских компаний планируют реализовывать крупные инвестиционные проекты в 2024 году, что способствует повышению производительности труда в отечественной экономике. Об этом сообщил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на Социальном форуме "Развитие человеческого потенциала как фактор устойчивого развития в условиях глобальных перемен" в рамках Недель российского бизнеса.

"По нашим опросам, 35% компаний в прошлом году реализовывали крупные инвестиционные проекты и еще столько же намерены их реализовывать в 2024 году. Это значит, что мы все-таки ориентируемся на такой рост производительности труда, который <...> основан не на эксплуатации трудящихся, а на создании технологических условий для роста производительности [труда]", - сказал он.

По мнению Шохина, проблему производительности труда невозможно решить только за счет работников, для этого необходима технологическая модернизация.

ТАСС - генеральный информационный партнер Недель российского бизнеса, организованных РСПП.