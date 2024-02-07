В РСТ заявили о росте доходов российских отелей в 2023 году на 15%

Загрузка увеличилась на 8,5-9%, отметил руководитель комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексей Мусакин

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Доходы российских отелей в 2023 году выросли примерно на 15% по сравнению с 2022 годом, загрузка - на 8,5-9%. Об этом сообщил руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по инфраструктурным проектам Алексей Мусакин в ходе стратегической сессии союза, посвященной вопросам гостиничной инфраструктуры.

"По загрузке прирост в январе - августе был 10,4%. Точных данных по декабрю еще нет, ну, в районе 8,5-9%, потому что рост в четвертом квартале всегда ниже, чем в третьем. <…> Доходы выросли примерно на 15%, потому что рост среднего чека составляет плюс 10%", - сказал он.

Мусакин отметил, что на первом месте по росту среднего чека находится Ярославль - почти плюс 25%. В Москве этот показатель вырос на 15%, в Подмосковье - на 6,4%. Расходы отелей в 2023 году увеличились на 17%, валовая операционная прибыль возросла на 10% относительно прошлого года.

"Но, если брать рентабельность, то она снизилась. Если рентабельность по валовой операционной прибыли, маржинальной, в 2022 году была 28% по Росстату, то наше предположение, с учетом частичных данных Росстата, [она составила] 26% в 2023 году. Это говорит о том, что, несмотря на существенный рост цен, они отстают от затрат", - объяснил эксперт.

Рост затрат гостиниц он связал в том числе со снижением длительности пребывания туристов - с 4,93 до 3,98 дней. "А это автоматический рост расходов, потому что, чем чаще меняются люди в номерах, тем больше затраты на их обслуживание", - отметил Мусакин.

Он также подчеркнул, что общее количество размещенных в отелях лиц в 2023 году существенно увеличилось - с 64 до 77,8 млн.