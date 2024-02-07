Рост стоимости акций "Яндекса" на Мосбирже превышал 5%

К 12:15 мск акции компании торговались на уровне 3 254,6 рубля за бумагу

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Стоимость акций "Яндекса" на Московской бирже росла более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 12:00 мск, акции "Яндекса" росли на 5,42%, до 3 277 рублей за бумагу. К 12:15 мск акции компании замедлили рост и торговались на уровне 3 254,6 рубля за бумагу (+4,7%).

Нидерландская компания Yandex N.V. 5 февраля 2024 года сообщила, что заключила сделку о продаже бизнеса "Яндекса" за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов. Согласно принятому решению, Yandex N.V. перестанет быть головной компанией группы и до 31 июля 2024 года она сменит название и прекратит использовать бренды "Яндекса". Кроме этого, акции компании будут торговаться на Московской бирже, а генеральным директором "Яндекса" останется Артем Савиновский.