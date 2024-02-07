Предварительное заседание суда по иску "Газпром экспорта" к NET4GAS назначено на 4 марта

Иск "Газпром экспорта" к NET4GAS был подан 2 февраля

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял к производству исковое заявление "Газпром экспорта" к чешской фирме - оператору внутренних газопроводов NET4GAS и назначил предварительное заседание на 4 марта, следует из картотеки арбитражных дел.

Судебное заседание также назначено на 4 марта.

Иск "Газпром экспорта" к NET4GAS был подан 2 февраля. Иные детали заявления в картотеке арбитражных дел отсутствуют.

В начале 2023 года NET4GAS заявляла, что не получила последние ежемесячные платежи за использование газотранспортной системы, причитающиеся ей по контрактам с крупным российским поставщиком. Чешский оператор газопроводов также сообщал, что переговоры с российской компанией не увенчались успехом, и NET4GAS решила начать арбитражное разбирательство против нее.

В Чехии NET4GAS Holdings управляет 4 тыс. км трубопроводов, пятью компрессорными станциями и сотней перекачивающих станций. Ей принадлежит эксклюзивное право на транспортировку природного газа по территории республики. 29 сентября 2023 года чешская государственная компания CEPS приобрела за 5 млрд крон (около $230 млн) NET4GAS Holdings, которая до этого находилась в совместном владении инвестиционных фондов германской страховой компании Allianz и канадской компании Borealis Novus Parent.