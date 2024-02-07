Горелкин анонсировал законопроект о запрете рекламы на сайтах иноагентов

Инициатива может быть внесена в Госдуму до конца весенней сессии, отметил замглавы комитета палаты по информполитике Антон Горелкин

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Законопроект о введении запрета на размещение рекламы на сайтах, в блогах и соцсетях лиц, признанных в РФ иноагентами, коснется компаний с государственным участием. Инициатива может быть внесена в Госдуму до конца весенней сессии, рассчитывает замглавы комитета палаты по информполитике Антон Горелкин.

"Инициатива сейчас в разработке, и некоторые коллеги по ГД уже высказали желание к ней присоединиться. <…> Рассчитываю, что законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы до конца весенней сессии", - написал Горелкин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что цель инициативы - "ограничить возможность размещения рекламы на всех ресурсах, принадлежащих лицам в статусе иностранного агента". По словам Горелкина, речь идет о сайтах, а также аккаунтах иноагентов в соцсетях, видеохостингах, мессенджерах и на других онлайн-площадках.

"Мы планируем, что этот запрет коснется компаний с государственным участием. Считаю недопустимой ситуацию, при которой бюджетные деньги тратятся на рекламные контракты с теми, кто находится под иностранным влиянием", - подчеркнул Горелкин.

Он добавил, что авторы законопроекта еще обсуждают меру ответственности, которую необходимо установить за нарушение запрета. "Мое мнение: за скрытое финансирование людей, которые принимают участие в информационной войне на стороне противника, нужно наказывать без всякой жалости", - считает Горелкин. Ранее он отмечал, что вместе с законопроектом в Думу также могут внести поправки о запрете на размещение рекламы в заблокированных в РФ соцсетях.

В декабре 2023 года спикер Госдумы Вячеслав Володин в беседе с "Комсомольской правдой" заявил о необходимости как можно скорее решить вопрос, связанный с тем, что российские юридические и физические лица могут свободно размещать рекламу на интернет-ресурсах иноагентов. По его словам, речь фактически идет "о финансировании тех, кто ведет антироссийскую деятельность". В свою очередь глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, председатель комитета Думы по безопасности Василий Пискарев сообщал, что комиссия оперативно разработает необходимые поправки в законодательство.