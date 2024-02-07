В Волгоградской области единовременная выплата участникам СВО выросла втрое

Сумма выплаты составит 300 тыс. рублей

ВОЛГОГРАД, 7 февраля. /ТАСС/. Размер единовременной региональной компенсационной выплаты для тех, кто заключил контракт на военную службу, увеличен в Волгоградской области в три раза - до 300 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Всем, кто заключил контракт на военную службу с Минобороны России, размер единовременной региональной компенсационной выплаты увеличен со 100 тыс. до 300 тыс. рублей - это решение губернатор Волгоградской области Герой России Андрей Бочаров озвучил на встрече с добровольцами - участниками СВО", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вместе с выплатой Минобороны России общая сумма единовременной поддержки увеличивается до 500 тыс. рублей.

По данным администрации региона, в Волгоградской области действует комплекс мер поддержки участников СВО и членов их семей, в том числе для детей бесплатные кружки и секции, оздоровительные лагеря, горячее питание в образовательных учреждениях, именные стипендии, бесплатное обучение в вузах и ссузах. Помимо этого, принят региональный закон "О транспортном налоге", которым участники специальной военной операции освобождены от уплаты транспортного налога в отношении автомобилей с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил.

Также в регионе продолжаются акции помощи военнослужащим, в которых участвуют местные жители. Специальное оборудование, технику и экипировку для военных закупают через областной Фонд поддержки участников СВО. В планах - проектирование и строительство в Волгограде Многопрофильного центра поддержки семьи, участников боевых действий, участников СВО и членов их семей - единой площадки, где они смогут получить всю необходимую информацию о действующих в регионе мерах поддержки, оформить их, а также пообщаться между собой.