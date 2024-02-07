В Думу внесли законопроект, разрешающий покупателю есть продукты до оплаты на кассе

Как отметили в ГД, действующее законодательство не содержит ни прямого запрета, ни разрешения на употребление товара до оплаты в магазине

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Группа депутатов фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, закрепляющий право покупателя употреблять продовольственные товары в магазине еще до момента их оплаты на кассе. Документ размещен в думской электронной базе.

Авторами законопроекта, в частности, выступили глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, замруководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко, председатель думского комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, первый зампред комитета по науке и высшему образованию Владимир Сипягин.

Изменения предлагается внести в закон "О защите прав потребителей" с целью "исключения ситуаций привлечения потребителей к ответственности и для единообразия правоприменительной практики". Законопроект закрепляет "право потребителя на осуществление употребления" продовольственного товара в индивидуальной упаковке в торговом зале "с дальнейшей обязательной его оплатой на кассе", говорится в пояснительной записке.

По словам депутатов, действующее законодательство не содержит ни прямого запрета, ни разрешения на употребление товара до оплаты в магазине. Они отмечают, что покупатель, когда берет товар с полки магазина, соглашается с условием последующей его оплаты на кассе продавца. "Соответственно, фактически товар поступил во владение покупателя, а это означает, что и с товаром потребитель может производить любые действия, обязанность по оплате такого товара не снимается с потребителя", - уточняется в пояснительной записке.