Аэропорты Москвы работают штатно в условиях сильного снегопада

Как сообщили в Росавиации, в таких погодных условиях не исключены задержки рейсов

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают штатно, несмотря на сильный снегопад в регионе. Но задержки рейсов не исключены, говорится в сообщении Росавиации.

"Около 13:00 в столичном регионе начался сильный снегопад. Несмотря на это, аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский работают штатно, - отмечается в сообщении. - В этих условиях не исключены задержки рейсов, но безопасность полетов - главный приоритет. Специалисты Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения усилили мониторинг за работой воздушного транспорта в регионе".

Аэродромные службы оснащены всеми необходимыми силами и средствами для работы в условиях непогоды - периодически проходят чистки взлетно-посадочных полос, добавили в Росавиации.