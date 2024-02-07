"Ростсельмаш" увеличил объемы производства техники на 40% в 2023 году

Они достигли 7,5 тыс. единиц

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 февраля. /ТАСС/. Крупнейший производитель сельхозтехники в России - компания "Ростсельмаш" - в 2023 году нарастил объемы производства на 40%, до 7,5 тыс. единиц техники. Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

"Завод "Ростсельмаш" в 2023 году увеличил объем производства продукции на 40%. <...> В прошлом году объем производства сельскохозяйственной техники составил 7,5 тыс. единиц", - привели в министерстве слова заместителя губернатора региона Игоря Сорокина.

Кроме того, предприятие на 40% увеличило и объем отгрузки готовой продукции. В части экспортных отгрузок в условиях изменения логистических маршрутов и сокращения числа стран присутствия компания почти в 1,3 раза увеличила объем поставок продукции на экспорт в дружественные страны.

Как уточнил ТАСС совладелец предприятия Константин Бабкин, увеличить объемы производства в 2023 году удалось за счет удовлетворения спроса, "отложенного" по итогам 2022 года. "В 2022 году были трудности с поставками многих компонентов. <...> На 7% покупных комплектующих пришлось переразмещать заказы на поставщиков российских и из дружественных стран, это порядка 6 тыс. позиций. <…> И эти трудности превратились в отложенный спрос, который мы в 2023 году удовлетворили. <…> Сейчас уже вышли на плановый режим", - сказал собеседник агентства.

Комбайновый завод "Ростсельмаш" основан в 1929 году в Ростове-на-Дону. В группу входят 13 предприятий, выпускающих агротехнику. Продуктовую линейку компании составляют более 150 моделей и модификаций 24 типов машин и агрегатов, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования.