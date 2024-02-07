Минсельхоз отметил необходимость в прогнозе потребностей кадров для каждой из отраслей АПК

Замглавы ведомства Максим Увайдов отметил, что Минсельхоз понимает, каким направлениям в отрасли еще необходимо "довольно-таки большое количество квалифицированных кадров"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Минсельхоз России отметил необходимость в прогнозе потребностей кадров для каждой из отраслей сельского хозяйства. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства России Максим Увайдов в ходе отраслевого форума "От импортозамещения к импортоопережению" в рамках Недель российского бизнеса.

"На мой взгляд, самый важный вопрос - нам нужно сделать максимально четкий прогноз в потребности кадров в разрезе отраслей. Я знаю, что сейчас Минтруд эти занимается и все остальные моменты, начиная от контрольных цифр приема и поддержки вузов и даже формирование какой-то платформы, нужно привязываться к этому. Нужно начинать именно с отраслей, именно с потребностей отраслей", - сказал Увайдов.

Он также отметил, что Минсельхоз как отраслевое ведомство понимает, каким направлениям в отрасли еще необходимо "довольно-таки большое количество квалифицированных кадров".

"Мы такую ситуацию понимаем, знаем, в разрезе регионов, в разрезе специальностей, и готовы, конечно, более четко ставить и перед нашими вузами и вузами, которые в системе Минобрнауки, более конкретные и четкие задачи - какие в итоге нам нужны специальности, какие нам нужны специалисты, с какими специальностями", - добавил Увайдов.

ТАСС - генеральный информационный партнер Недель российского бизнеса, организованных РСПП.