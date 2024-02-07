Директор ЗАЭС заявил, что эксперты МАГАТЭ на станции не гарантируют ее безопасности

Вместе с тем, по словам Юрия Черничука, их участие в работе Запорожской АЭС необходимо для обеспечения ее безопасности

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 7 февраля. /ТАСС/. Нахождение инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС не дает гарантий ее безопасности, заявил директор станции Юрий Черничук.

"Наличие экспертов здесь [на ЗАЭС] в физическом выражении никакой гарантии безопасности, естественно, не дает, потому что при нахождении экспертов МАГАТЭ были факты обстрела площадки станции (со стороны украинской армии - прим. ТАСС), [были] всевозможные воздействия на площадку и город [Энергодар]", - сказал он в беседе с журналистами.

Черничук подчеркнул, что участие инспекторов МАГАТЭ в работе Запорожской АЭС необходимо для обеспечения ее безопасности.

"Задачи, которые решаются МАГАТЭ, - это постоянный мониторинг ситуации на станции, контроль за нахождением площадки в безопасном состоянии. Мы считаем эту работу для себя, безусловно, важной. Станция и наша эксплуатирующая организация открыты для работы с миссией. Мы готовы предоставить [гендиректору МАГАТЭ] мистеру [Рафаэлю] Гросси объективную и достоверную информацию о работе станции и надеемся, что это будет освещено в мировых СМИ. Все поводы для каких либо инсинуаций, которые будут возникать вокруг Запорожской АЭС, будут развеяны", - добавил он.

7 февраля Гросси в очередной раз посетил Запорожскую АЭС. Он заявил, что в ходе визита оценил, как соблюдаются пять принципов обеспечения защиты станции, а также состояние системы охлаждения реакторов и количество персонала. Совместно с гендиректором МАГАТЭ на станцию прибыла 16-я миссия инспекторов агентства, состоящая из четырех человек.