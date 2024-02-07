Запасы нефти в США за неделю увеличились на 5,5 млн баррелей

На 2 февраля они составили 427,4 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Коммерческие запасы нефти в США за неделю выросли на 5,5 млн баррелей и на 2 февраля составили 427,4 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.

В министерстве уточнили, что текущий объем запасов примерно на 4% ниже среднего показателя за последние пять лет, характерного для этого времени года.

На 18:33 мск апрельский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE рос на 0,39%, до $79,05 за баррель, а стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в марте поднималась на 0,52%, до $73,83 за баррель.