ВВП России по итогам 2023 года вырос на 3,6%

Объем ВВП в текущих ценах составил 171,041 трлн рублей, следует из данных Росстата

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Рост ВВП России по итогам 2023 года, согласно первой оценке Росстата, достиг 3,6%, говорится в материалах статслужбы.

Объем ВВП в текущих ценах составил 171,041 трлн рублей. Индекс-дефлятор ВВП за 2023 года по отношению к ценам 2022 года вырос на 6,3%.

В 2022 году было зафиксировано снижение ВВП на 1,2%.

"Первая оценка Росстата роста экономики России в 2023 году практически совпала с нашей оперативной оценкой. В основе уверенной восстановительной динамики были внутренние ресурсы - потребительский и инвестиционный спрос", - отметил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, слова которого приводит пресс-служба МЭР.

Он также добавил, что доходы граждан, которые за прошлый год выросли на 4,6% в реальном выражении, обеспечили рост потребительской активности. Прежде всего за счет увеличения оплаты труда работников, но важным фактором также стал рост предпринимательских доходов - почти на четверть в реальном выражении, пояснил министр.

"Для поддержки спроса мы активно реализовывали программы по импортозамещению. Как результат, значительный вклад в рост экономики дали именно отрасли обрабатывающего сектора, ориентированные на внутренний спрос", - добавил Решетников.