Бензин в России за неделю подешевел на 31 копейку

Цена литра составила 54,64 рубля

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 29 января по 5 февраля 2024 года снизились на 31 копейку - до 54,64 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

По данным статистики, средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 2 копейки и составили 50,57 рубля за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 3 копейки до 55,23 рубля за литр, а стоимость Аи-98 осталась на уровне прошлой недели и составила 68,62 рубля за литр. Средняя цена на дизельное топливо выросла на 5 копеек и составила 64,89 рубля.

По данным Росстата, за период 30 января по 5 февраля 2024 год рост цен на бензин автомобильный был зафиксирован в 21 субъекте Российской Федерации, более всего - в Республике Тыва (+1,7%).

Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в пяти субъектах РФ, более всего - в Ямало-Ненецком автономном округе (-0,8%).

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 49,29 до 52,03 рубля, марки Аи-95 - от 54,79 до 59,31 рубля, марки Аи-98 и выше - от 63,39 до 71,99 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 50,25 до 52,24 рубля, марки Аи-95 - от 54,1 до 57,82 рубля, марки Аи-98 и выше - от 67,9 до 71,64 рубля за литр.

Объем производства бензина в РФ с 29 января по 4 февраля по сравнению с предыдущей неделей вырос на 4,5% и составил 901,7 тыс. тонн. Производство дизельного топлива снизилось на 2,5% и составило почти 1,68 млн тонн.